Ремонт Нового театра кукол в Краснодаре завершат в 2026 году

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко рассказал о реализации нацпроектов в социальной сфере региона.

Блог социальной сферы участвует в таких нацпроектах, как «Молодежь и дети», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Александр Руденко отметил, что в числе позитивных достижений региона в 2025 году — обновление пяти библиотек по модельному стандарту.

Такие учреждения после переоснащения сохраняют традиционный профиль, становясь при этом точкой притяжения для молодежи. В Краснодарском крае насчитывают 20 подобных учреждений. Еще три библиотеки планируют открыть в следующем году в Анапе, Славянском и Брюховецком районах.

В 2025 году капитально отремонтировали библиотеку в станице Кущевской, а также приступили к обновлению Дома культуры. Работы планируют завершить в 2026 году. Кроме того, в станицах Кущевской и Староминской укрепили материально-техническую базу двух музеев, а также почти завершили капремонт музея в станице Каневской и детской художественной школы в Анапе.

«Музеи — основные проводники для молодежи к истории и правде о своем крае и стране», — написал Руденко в Telegram.

В Краснодаре в рамках нацпроекта «Семья» ремонтируют здание Нового театра кукол. Работы завершат в следующем году.

В нацпроекте появилось нововведение. Жители могут с помощью QR-кода в учреждениях культуры оставить отзыв об их работе.

«В нашем крае такой уровень удовлетворенности сегодня составляет 96 % — это один из самых высоких показателей в России», — отметил Руденко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новом театре кукол обновят конструкции здания, при этом его исторический облик сохранят. Все колонны и арки останутся.

На первом этаже восстановят большой зал, который уже давно не принимал зрителей. Обновят также малый зал на втором этаже. Кроме того, у артистов появятся новые гримерки.

Подпишись, здесь всегда интересно.