Выставку графических новелл об участниках СВО открыли в Краснодаре

Мультимедийная выставка «Герои спецоперации в графических новеллах» посвящена подвигам участников специальной военной операции.

В открытии выставки принял участие первый заместитель главы города Максим Слюсарев. Он отметил, что подобные мероприятия помогают в воспитании патриотического мышления у детей и молодежи, ведь главное сейчас — знать историю и понимать, что происходит.

Выставка состоит из 20 графических новелл. Каждая в иллюстрациях рассказывает историю одного из героев спецоперации.

Посетить выставку можно в историческом парке «Россия — моя история» до 28 мая. По вопросам посещения можно обратиться по телефону +7 (861) 991-19-50, сообщает администрация Краснодара.

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