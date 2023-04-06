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Выставку графических новелл об участниках СВО открыли в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vystavku-graficheskih-novell-ob-uchastnikah-svo-otkryli-v-krasnodare
Выставку графических новелл об участниках СВО открыли в Краснодаре
Фото vk.com/myhistory_bvb

Мультимедийная выставка «Герои спецоперации в графических новеллах» посвящена подвигам участников специальной военной операции.

В открытии выставки принял участие первый заместитель главы города Максим Слюсарев. Он отметил, что подобные мероприятия помогают в воспитании патриотического мышления у детей и молодежи, ведь главное сейчас — знать историю и понимать, что происходит.

Выставка состоит из 20 графических новелл. Каждая в иллюстрациях рассказывает историю одного из героев спецоперации.

Посетить выставку можно в историческом парке «Россия — моя история» до 28 мая. По вопросам посещения можно обратиться по телефону +7 (861) 991-19-50, сообщает администрация Краснодара.

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

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