Выставка «Япония. Красота повседневности» открылась в сочинском дендрарии

На выставке «Япония. Красота повседневности» представлены более 50 аутентичных предметов из Японии, которым более 100 лет.

Коллекция включает в себя женские кимоно, накидки хаори, пояса оби и различные виды кукол.

Выставку привезла коллекционер из Санкт-Петербурга Мария Гращенко. Экспозиция уже демонстрировалась в различных музеях России, но в Сочи выставляется впервые.

Выставка работает по адресу: Курортный проспект, 74, парк «Дендрарий», Вилла «Надежда». Экспозиция будет доступна для посетителей до 20 января.

