Выставка Виталия Коробейникова «Времена» открылась в Краснодаре

Более 100 картин представил народный художник России Виталий Коробейников на выставке «Времена» в краснодарском музее имени Коваленко.

Творчество живописца стало мостом между традициями русской реалистической школы и смелыми поисками современного искусства. В большинстве работ представлены знаковые места кубанской столицы и красоты природы края. Выставку приурочили к 75-летию художника. С юбилеем живописца поздравил вице-губернатор региона Александр Руденко.

«Очень хочется вам пожелать долголетия, творческих успехов. Вы трепетно относитесь к Краснодарскому краю. Спасибо не только за картины, которые вы пишите, но и за поддержку молодых художников, за те проекты, которые вы реализуете на территории Краснодарского края», — рассказал Руденко.

Виталий Коробейников рассказал о процессе написания своих картин. Также художник отметил, как менялась его техника и подходы к созданию произведений искусства.

«На самом деле я на одном дыхании ее писал. Здесь много слоев, технических ретировок разных. Я изучал Голландскую школу, как Рембрандт писал своих стариков», — отметил народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Виталий Коробейников.

Работы художника известны не только на Кубани, но и в России в целом. Их размещают и на зарубежных выставках. Ознакомиться с творчеством живописца посетители смогут до 23 ноября.

