Вениамин Кондратьев поздравил с 75-летием художника Виталия Коробейникова

Народному художнику России Виталию Коробейникову 19 ноября исполниось 75 лет. С юбилеем его поздравил г убернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона направил художнику поздравительный адрес.

« Рад, что лично знаком с вами — человеком большого таланта и щедрой души. За свою насыщенную профессиональную жизнь вы внесли серьезный вклад в сохранение и развитие изобразительного искусства», — отметил Кондратьев.

Губернатор отметил, что Виталия Коробейникова ценят за тонкое художественное видение, разнообразие авторских замыслов, оригинальность их воплощения и преданность творчеству.

Художник в своих работах передает красоту и разнообразие природы Кубани, прививает людям любовь к родной земле.

«Ваше честное искусство узнаваемо и самобытно, по достоинству оценено коллекционерами и поклонниками живописи в разных уголках России и мира, но самое главное — оно всегда находит отклик в сердцах соотечественников», — подчеркнул губернатор Кубани.

Глава региона добавил, что Виталий Коробейников поддерживает начинающих художников, делится с ними опытом и помогает в организации выставок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

Виталий Коробейников родился и вырос в Краснодаре. Он окончил Краснодарское художественное училище и Краснодарский государственный университет культуры и искусств. Является членом-корреспондентом Российской Академии художеств, лауреатом различных конкурсов, награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.

