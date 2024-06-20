Выставка «Вдохновение» педагогов кафедры дизайна открылась в КГИК
Культура
20.06.2024 11:59
Экспозиция посвящена современной женщине.
На выставке представлены работы Элины Мелоян, Елены Козоброд и Артура Шахбазяна.
«Я понимаю, что мое творчество мне гармонично передавать через музыкальное состояние. Музыка меня очень вдохновляет», ― рассказала доцент кафедры дизайна КГИК Елена Козоброд.
Выставка продлится до 30 июня в фойе концертного зала КГИК.
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