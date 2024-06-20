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Выставка «Вдохновение» педагогов кафедры дизайна открылась в КГИК

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/vystavka-vdohnovenie-pedagogov-kafedry-dizajna-otkrylas-v-kgik
Видео канала «Кубань 24»

Экспозиция посвящена современной женщине.

На выставке представлены работы Элины Мелоян, Елены Козоброд и Артура Шахбазяна.

«Я понимаю, что мое творчество мне гармонично передавать через музыкальное состояние. Музыка меня очень вдохновляет», ― рассказала доцент кафедры дизайна КГИК Елена Козоброд.

Выставка продлится до 30 июня в фойе концертного зала КГИК.

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