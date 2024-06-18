Студенты КГИК показали танцевальное мастерство на госэкзамене по хореографии

Выпускники представили комиссии 24 постановки, в которых проявили себя не только как исполнители, но и как постановщики.

«Я хотела увидеть это номер именно на своих детях. Потому что дети самые искренние, честные. Я думала, что этот номер будет именно на них выглядеть так, как я это и представляла», ― рассказала студентка КГИК Кристина Бакшина.

Каждый студент в своем танце рассказал собственную историю, передал мысли, волнующие сегодня. У кого-то это получилось сразу, а некоторые заставили задуматься членов государственной экзаменационной комиссии.

«Они смогли донести задумку каждого автора. Экзамен прошел на очень профессиональном уровне», ― отметила главный балетмейстер государственного ансамбля «Кубанская казачья вольница» Ирина Кубарь.

Теперь выпускников ждет новый этап в жизни. Кто-то из них продолжит обучение в КГИК, кто-то найдет себя в танцевальных коллективах, а кто-то уйдет в преподавание.

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