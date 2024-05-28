В хореографическое училище закупили оборудование по нацпроекту в Краснодаре

В образовательное учреждение закупили цифровые пианино, компьютерную технику, интерактивные пособия, акустическую систему. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура».

Краснодарское хореографическое училище — единственное учебное заведение СПО на юге России, в котором учащиеся получают квалификации «Артист балета, преподаватель» и «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива, преподаватель», отметила министр культуры Кубани Виктория Лапина.

«Студенты училища неоднократно становились победителями многочисленных конкурсов, и я надеюсь, что новинки помогут ребятам достичь очередных высот в творчестве», — цитирует Лапину пресс-служба администрации Краснодарского края.

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