Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Выставка в честь Героев Отечества открылась на площади Южного мола в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vystavka-v-chest-geroev-otechestva-otkrylas-na-ploshhadi-yuzhnogo-mola-v-sochi
Выставка в честь Героев Отечества открылась на площади Южного мола в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Фотовыставку под открытым небом в честь сочинских Героев Отечества открыли на площади Южного мола у морпорта Сочи.

Выставка разделена на две части: в первой — Герои Советского Союза, Российской Федерации и Герои труда, во второй — участники СВО на Украине. Экспозиция будет работать в течение двух недель. 

На каждом стенде есть краткая справка о героях, также можно навести камеру на QR-код, перейти по ссылке и прочитать полную информацию о личности из официальных источников, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото пресс-службы администрации Сочи

Читайте также: в Сочи сотни жителей собрались на возложении цветов в День Героев Отечества.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях