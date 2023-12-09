Выставка в честь Героев Отечества открылась на площади Южного мола в Сочи

Фотовыставку под открытым небом в честь сочинских Героев Отечества открыли на площади Южного мола у морпорта Сочи.

Выставка разделена на две части: в первой — Герои Советского Союза, Российской Федерации и Герои труда, во второй — участники СВО на Украине. Экспозиция будет работать в течение двух недель.

На каждом стенде есть краткая справка о героях, также можно навести камеру на QR-код, перейти по ссылке и прочитать полную информацию о личности из официальных источников, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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