В Сочи сотни жителей собрались на возложении цветов в День Героев Отечества

День Героев Отечества в Сочи начали с возложения цветов на Завокзальном мемориальном комплексе и Аллее Маршалов.

Почтить память героев и выразить благодарность пришли сотни местных жителей, представители власти, правоохранительных органов, духовенства.

В День Героев Отечества в Сочи памятные торжества проходят во всех районах, запланировано более 60 мероприятий.

«Сочи гордится своими героями, их мужество и самоотверженность навсегда в сердцах каждого из нас. <…> Мы говорим спасибо нашим героям — храбрым, непоколебимым и беззаветно преданным своей стране. Низкий поклон многоуважаемым ветеранам, сил и крепости духа тем, кто сейчас защищает Родину. С праздником, с Днем Героев Отечества!» — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

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