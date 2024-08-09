Выставка «Цех» с работами молодых авторов открылась в Краснодаре

На экспозиции представлены работы молодых авторов: Ивана Минькова, Германа Инга, Насти Булгаковой и Александра Цыплакова. У каждого из них свой подход к искусству, поэтому выставочный зал разделили на четыре зоны.

Искусство интересовало Ивана Минькова с детства, но по-настоящему он взялся за кисти во время пандемии. Для художника сегодня открытие уже седьмой выставки, однако в команде он работает впервые.

«Выставки ― это редкость в моей жизни, но благодаря моим друзьям мы выставились здесь и не просто выставились, а решили создать свое объединение из четырех художников, дать людям возможность познакомиться с нашим творчеством», ― отмечает художник Иван Миньков.

Для художественного объединения «Цех» данная коллективная экспозиция дебютная. У каждого творца при этом свое место для самовыражения. В будущем пространство может стать общим.

«Зоны разделены строительной пленкой, которая напоминает стеклоблоки. В этой представлены картины и керамические экспозиции, которые олицетворяют противоречивость красоты человека. Следующую зону, по словам художника, можно назвать началом», ― сообщает корреспондент Ангелина Доценко.

«Пытаюсь исследовать зарождение через свои работы ― зарождение мира, цивилизации, работая с пространством, с какими-то элементами, образами», ― делится художник Герман Инг.

Третья комната заполнена голубями ― символом чистоты, любви и мира.

«Это «Клетка», ее изюминкой стали небольшие заметки на строительном скотче от автора. Завершающая точка выставки состоит из трех картин. В них можно увидеть закрытость человека внутри себя, но каждый видит в них свой смысл», ― рассказывает корреспондент.

Объединение «Цех» вдохновлялось художественными комбинатами, которые были в Советском Союзе. В них множество мастеров могли работать совместно над одним проектом. От этой идеи и отталкивались молодые авторы во время подготовки выставки.

«Сначала определяется концепция выставки ― каждый художник выбирает работы. Далее мы между собой определяем, какие входят, какие нет, чтобы экспозиция была гармоничной», ― подчеркивает куратор выставочного пространства Маргарита Чиндяскина.

Увидеть творчество современных художников можно 9 августа и в предстоящие выходные на улице Октябрьской в кофейне «Букер кофе» с 9:00 до 21:00.

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