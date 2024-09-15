Выставка старинных икон открылась в Сочинском художественном музее

В экспозиции представили иконы из фондов музея и частных собраний. Также посетителям показывают фотоработы, рассказывающие о жизни современного православия.

Выставка организована в рамках взаимодействия музея и Сочинской епархии и посвящена Году семьи.

«Получилось уникальное сочетание церковных фотографий в жанре репортажа и древних икон 16-19 веков, ценных и редких в культурном, историческом и эстетическом смыслах», — сказал иерей Димитрий Просяник.

На выставке можно увидеть старинные иконы, выполненные темперой и маслом, литые из медного сплава, в окладах и без.

«В Год семьи выставка особенно символична, поскольку покровителями семьи и брака в России считаются святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские. Несколько икон для сочинской выставки специально восстановлены музейными реставраторами и демонстрируются впервые», — рассказала начальник управления культуры Сочи Марианна Устинова.

Выставка продлится до 27 сентября. сообщает пресс-служба Сочинской епархии.

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