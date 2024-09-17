Выставка сельхозпродукции «Кубанская ярмарка» откроется 26 сентября в Краснодаре

В этом году «Кубанская ярмарка» пройдет в 14-й раз. Агропромышленная выставка откроется 26 сентября и будет работать в течение трех дней в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» на улице Конгрессной.

На ярмарке свою продукцию представят более 800 кубанских производителей, в том числе 95 — из Краснодара. Гости выставки смогут приобрести продукты кубанских фермеров: мясо, овощи, фрукты, соленья, а также саженцы плодовых деревьев и декоративных растений. Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести косметику из натуральных компонентов.

В выставочном павильоне № 4 будет работать посвященная Году семьи локация, в которой ремесленники продемонстрируют мастерство владения народными промыслами.

«Кубанскую ярмарку» каждый год посещают около 100 тыс. гостей. Выставку проводят краевое министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с мэрией кубанской столицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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