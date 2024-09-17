Вениамин Кондратьев доложил Дмитрию Патрушеву об уборке урожая на Кубани

В Москве прошла рабочая встреча заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Губернатор Кубани в ходе встречи поблагодарил правительство РФ за внимание и поддержку аграриев. Для Краснодарского края сельское хозяйство является стратегическим направлением, отметил Вениамин Кондратьев.

«В этом году Краснодарский край традиционно одним из первых завершил уборку зерновых колосовых и зернобобовых. Несмотря на сложные погодные условия, собрали около 12 млн т зерна. Продолжаем уборку сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника и сои. Начали уборку риса — всего более 117 тыс. га. Также ведем сбор овощей, фруктов и винограда. Уверен, урожая будет достаточно, чтобы закрыть потребности края и загрузить предприятия перерабатывающей промышленности», — сказал губернатор Кубани.

Вениамин Кондратьев также отметил заслугу кубанских селекционеров и семеноводов. Аграрии Кубани используют на 100% кубанские семена пшеницы, ячменя и риса. Долю отечественных семян наращивают и по остальным культурам.

Губернатор Кубани подчеркнул, что такие результаты стали возможны во многом благодаря господдержке АПК края. В этом году финансирование отрасли составило 11,2 млрд рублей, из этой суммы 5,3 млрд — деньги федерального бюджета.

Одним из важных инструментов поддержки в условиях высокой ключевой ставки Центробанка стали льготные краткосрочные кредиты. В этом году Кубани предоставили более 1 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по льготным краткосрочным кредитам.

Вениамин Кондратьев доложил Дмитрию Патрушеву о ситуации с полигонами ТКО, которые рекультивируют по нацпроекту «Экология». Так, в Горячем Ключе и Краснодаре рекультивацию уже выполнили. Работы идут в Славянске-на-Кубани, их планируют завершить до конца этого года. Еще один мусорный полигон рекультивируют в селе Кабардинка под Геленджиком в рамках федеральной программы «Генеральная уборка».

Во время встречи Вениамин Кондратьев и Дмитрий Патрушев также обсудили создание инфраструктуры для переработки отходов. По словам Вениамина Кондратьева, на Кубани каждый год отдыхают около 18 млн человек. Эта цифра в 3 раза выше населения региона. В связи с этим остро стоит проблема вывоза, сортировки, переработки и размещения отходов. Регион поделен на пять кластеров, в каждом работает свой оператор, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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