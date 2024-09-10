Урожай риса на площади более 117 тыс. гектаров собирают на Кубани

Во всех рисосеющих муниципалитетах Краснодарского края стартовала уборочная кампания.

По словам министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федора Дереки, в этом году хозяйства увеличили площадь сева риса почти на 7,5 тыс. га — до 117,4 тыс. га.

«Традиционно используем только отечественные семена «ФНЦ риса». Водных ресурсов было достаточно на весь период созревания, погодные условия складывались благоприятно, поэтому есть все основания рассчитывать на урожай не ниже уровня прошлого года. Хозяйства края уже обмолотили более 6 тыс. га риса, и на старте уборки фиксируют хорошую урожайность — около 67 центнеров на гектар», — отметил Дерека.

Он добавил, что валовый сбор риса в весе после доработки в прошлом году составил 714,8 тыс. тонн.

«На уборке задействуют свыше 730 комбайнов. Хранением и переработкой риса займутся три элеватора – Ангелинский, Полтавский и Старовеличковский, в сутки они способны принимать до 15 тыс. тонн риса-сырца», — рассказал министр.

На Кубани возделыванием риса занимаются около 100 хозяйств в 8 муниципалитетах — Краснодаре, Славянском, Крымском, Абинском, Темрюкском, Красноармейской, Северском и Калининском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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