В Краснодарском крае собрали 1,6 млн тонн сахарной свеклы

На Кубани продолжается уборка сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника и сои. Аграрии готовятся к уборке раннеспелых сортов риса.

О предварительных итогах уборочной кампании пропашно-технических культур рассказал министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека. Он отметил, что уборка идет в штатном режиме.

«Результаты в целом неплохие. Прогнозируем, что собранного в этом году урожая будет традиционно достаточно как для закрытия внутренних потребностей, в том числе для перерабатывающей промышленности, так и для сохранения экспортных поставок. Наша сельхозпродукция остается востребованной на внешних рынках», — сказал Дерека.

По данным краевого минсельхоза, в настоящее время сахарную свеклу убрали с площади 47,4 тыс. га. Валовой сбор составляет 1,6 млн т. Урожай кукурузы с площади 61,7 тыс. га составил 175 тыс. т. Порядка 200 тыс. т подсолнечника собрали с площади 95 тыс. га. Намолот сои с площади 38,6 тыс. га превысил 35 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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