Урожай яблок на Кубани в 2024 году превысит прошлогодние показатели на 10%

В Краснодарском крае в самом разгаре уборка яблок. Так, в Курганинском районе сейчас убирают ранние летние сорта, например, гала.

«У нас хорошее яблочко, без каких-либо дефектов, нажимов. Вот так мы их срываем. В ручке должно быть не более двух яблок. Если будет три, они уже друг об друга начнут биться и потеряют свою красоту», — делится бригадир Анатолий Бойко.

Эксперты прогнозируют, что урожай яблок в крае в 2024 году превысит прошлогодние показатели на 10%. Все это благодаря увеличению площадей садов в регионе.

После уборки яблоки попадают на прилавки рынков и магазинов.

«На прилавках я нашла несколько сортов яблок — гала, прима и голден. Из них первые самые сладкие, вторые — что-то среднее, с небольшой кислинкой, последние — кисловаты. Все продают примерно по 100 рублей за килограмм. Можно найти и за 80», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Дарья Остапец.

Местные сезонные яблоки на рынке можно найти от 70 до 100 рублей за 1 кг. Продавцы говорят, что сейчас пик сезона, поэтому цена на фрукты высокая.

«Первые ранние сорта идут уже около месяца. В этом году недели на две все пораньше поспело. Я думаю, яблоки еще не подорожают», — отмечает продавец Татьяна.

В розничных магазинах цена на сезонные яблоки начинается от 100 рублей, на красные — 170, зеленые гренни смит — 130 рублей.

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