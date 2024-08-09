На Кубани с начала года собрали более 27 тыс. тонн фруктов и ягод

В самом разгаре и сбор инжира. В некоторых местах плод, который биологи не относят ни к ягодам, ни к фруктам, дает уже второй в этом году урожай.

Благодаря уникальным методам выращивания инжир садовода Николая Митина получается не только вкусным, но и плодоносным. Урожай до 100 кг в год, 83-летний садовод из Туапсе и название способа подобрал ― пальметный. Он уверен, что такой технологии нет в природе. Деревья здесь сажают гуще и формируют по плоскости. В итоге ветви начинают расти не вверх, а вниз.

«Обычное дерево инжира выглядит так. Это сорт «Турецкий коричневый». Смоква может давать урожай и два раза в год. Например, с этого фигового дерева за сезон можно собрать около 70 плодов. Винная ягода оказывает положительное действие на сердце и легкие, является грозой раковых клеток. Инжир не только полезный, но и вкусный, а еще утоляет жажду», ― сообщает корреспондент Дарья Остапец.

Первый урожай начинают собирать примерно с июля. Пик его плодоношения приходится в августе. Второй ― в сентябре. Однако в этом году инжир созрел раньше обычного срока. Так, в саду Сочинского географического общества фигу собирают уже дважды в этом году.

«Это дерево инжира уникальное, 40 лет назад его посадили сочинские географы для укрепления склона. С тех пор оно регулярно дает хороший урожай», ― рассказывает руководитель пресс-службы СГО Александр Блинов.

Цены на рынке на винную ягоду высокие, потому что сезон только начался. Инжир из Абхазии 400 рублей за 1 кг. Из Крыма смокву можно найти за 350 рублей. Местные плоды фигового дерева продают за 250-300 рублей. У Ивана Середы несколько фиговых деревьев, уже 8 лет он выращивает самые разные сорта.

«У меня четыре дерева. Еще будет фиолетовый чуть попозже. Есть на варенье», ― говорит продавец Иван Середа.

Варенье из инжира получается сладкое. Лали Кухилава готовит его по семейному рецепту. Плоды привозит ее мама. Их дерево плодоносит даже не два, а три раза в год, поэтому и вкус особенный.

«Я наконец-то закончила варить варенье из инжира. Вы не представляете, какие запахи витают на моей кухне», ― делится директор магазина приправ Кавказа Лали Кухилава.

Лакомиться плодами винной ягоды можно до самых заморозков ― до ноября или декабря, в зависимости от погодных условий.

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