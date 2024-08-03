Уборка винограда стартовала в Темрюкском районе

Уборка винограда в Краснодарском крае началась раньше обычного срока. Об этом 3 августа сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона напомнил, что в прошлом году начало уборки пришлось на середину августа.

«Предстоит обработать больше 31 тыс. га — это треть всех виноградных полей страны. Всего в отрасли виноградарства в Краснодарском крае занято 86 организаций и 147 крестьянско-фермерских хозяйств. Первыми к сбору ягоды приступили хозяйства Темрюкского района, там расположено больше всего виноградников», — написал Кондратьев в Telegram.

Прогнозируемый валовой сбор — не менее 275 тыс. т за счет высокопродуктивных виноградников. Уточняется, что две трети площадей занимают отечественные саженцы.

По итогам прошлого года Кубань заняла первое место в РФ по объемам производства вина и шампанского. В этой отрасли занято больше полусотни предприятий и 45 КФХ. С начала текущего года в регионе выпустили почти 110 млн л винодельческой продукции. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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