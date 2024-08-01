Площадь сева сахарной свеклы в Краснодарском крае в 2024 году увеличили на 12%

С начала текущего года сахарной свеклой засеяли поля региона площадью 220 тыс. га.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что первые тонны сахарной свеклы уже поступили на 14 заводов. Он подчеркнул трудоемкость производства сахара.

Так, для оптимизации рабочих процессов кубанские предприятия принимают участие в национальном проекте «Производительность труда». Уже шесть таких производств сократили время протекания рабочих процессов на 22% и на столько же повысили выработку.

«Это заводы в Тихорецком, Выселковском, Кореновском, Тимашевском муниципалитетах и два в Успенском районе», ― написал Кондратьев в Telegram.

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