Из-за засухи уборку сахарной свеклы на Кубани начали раньше привычных сроков

Аномально жаркое лето заставляет аграриев Краснодарского края волноваться за итоговый урожай.

Рабочий день комбайнера Владимира Ширяева из Усть-Лабинска начинается в 6:00. Накануне он скосил 450 т. сахарной свеклы, сегодня планирует одолеть 400 т.. В местном сельхозпредприятии мужчина работает 17 лет, а его общий профессиональный стаж уже перевалил за третий десяток.

«Нравится за то, что работа на такой импортной технике. Сама техника нравится, поэтому и работаю. Надо ж копать свеклу, больше ж некому», — делится механизатор сельскохозяйственного производства Владимир Ширяев.

По словам мужчины, несмотря на жару, работа идет легко. В этом году он трудится на новейшем комбайне, в котором есть и климат-контроль, и автопилот, и удобные сидения.

За ходом уборочных работ здесь следит управляющий отделением агрохолдинга Вадим Купин. Он контролирует логистику и даже выполняет обязанности агронома.

«Площадь поля — 97 га. Сорт Мишель. Уже убрано 16 га, урожайность на нынешнее время — 430 ц/га», — говорит Вадим Купин.

У сорта Мишель низкая устойчивость к засухе, поэтому из-за жары объемы урожая в этом году уменьшились. Но главный показатель: сахаристость — даже превышает средний.

Особое внимание здесь направляют и на защиту от вредителей. С момента посева на этом поле провели пять обработок.

По итогам прошлого года валовой сбор сахарной свеклы на Кубани достиг отметки в 12,5 млн т. Это наибольшая цифра за последние пять лет.

В 2024 году в регионе засеяли более 200 тыс. га свеклы. Из-за засухи прогнозируют небольшие потери, но на производстве сахара это не скажется.

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