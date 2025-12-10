Выставка памяти Кирилла Россинского откроется в Краснодаре

К 200-летию со дня кончины выдающегося кубанского священнослужителя, просветителя, педагога и общественного деятеля Кирилла Россинского в Краснодаре организовали выставку. Она откроется 12 декабря.

Мероприятие подготовили в историческом парке «Россия — моя история». Организаторы постарались отразить весь вклад Кирилла Россинского в развитие региона.

На мультимедийных экранах представят единственный прижизненный портрет и биографию священнослужителя, фотокопии архивных документов, высказывания историков. Также посетителям расскажут о школах и церквях, которые помогал строить Россинский. Будет представлена коллекция предметов церковно-исторического кабинета Екатеринодарской духовной семинарии.

На выставке посетители смогут также узнать об основании Екатеринодара, особенностях жизни в военной крепости, духовной жизни горожан того времени. Историки расскажут о развитии Кубани после присоединения к Российской империи.

Кирилл Васильевич Россинский был протоиереем Черноморского войска. За время его службы было построено 27 церквей, средства на которые священник собирал по всему краю. Он внес большой вклад в развитие образования. Он сам преподавал, писал учебники и помогал открывать церковно-приходские школы.

За выдающиеся заслуги в 1818 году Кириллу Россинскому был пожалован орден святой Анны III степени. В наши дни имя просветителя в Краснодаре носят один из вузов и улица в Прикубанском округе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: выставку одной картины «Гид» датского художника Джона Корнера открыли в Краснодаре. Приехала картина из Абхазии.

Подпишись, здесь всегда интересно.