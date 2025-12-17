Выставка о вкладе немцев в российскую историю открылась в Армавире

В Армавирском доме Дангулова стартовала передвижная выставка «Немцы в российской истории». Она приурочена к Году единства народов России и посвящена вкладу немцев в развитие государства с времен Екатерины II до наших дней.

Экспозиция включает 24 стенда с фотографиями, документами, картами и гравюрами из российских и немецких архивов, а также информацию о культуре, быте и роли российских немцев.

«Когда мы понимаем ценность и самобытность каждого народа в нашей истории, это вклад в то общее, что называется российским самосознанием, идентичностью. Если посмотрим на историю нашего города, то его основателем был генерал Засс, немец», — отметил председатель Армавирской городской думы Александр Поляков.

«Были три национальности, которые слились с русской и стали частью Российской империи: это евреи, грузины и немцы», — добавил представитель Международного союза немецкой культуры Алексей Буллер.

Выставка подчеркивает важность национального многообразия и способствует развитию межнационального взаимопонимания. Экспозиция будет доступна для посещения до 30 декабря.

Читайте также: выставка «Япония. Красота повседневности» открылась в сочинском дендрарии.

Подпишись, здесь всегда интересно.