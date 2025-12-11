В Сочи начали укрывать пальмы на зиму

Всего на курорте предстоит защитить от холода 2,6 тыс. экзотических растений на муниципальных территориях.

Теплолюбивые пальмы и кустарники укрывают во всех районах Сочи, так как на выходных прогнозируют понижение ночных температур.

«Чтобы предохранить точку роста, специалисты связывают верхние листья высоких пальм, исключая трахикарпусы. Всего защитим от холодов и снега более 2 тыс. 600 экзотов на муниципальных территориях. Соответствующие рекомендации также направлены в объекты санкура, на городские предприятия и в управляющие компании», — сказал и.о. директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Баграт Еремян.

Он также призвал жителей Сочи присоединиться к этой работе — укутать и подвязать теплолюбивые растения на своих приусадебных участках и возле домов.

Всего на курорте растут около восьми видов пальм. Тем из них, высота которых превышает полтора метра, озеленители связывают листья на верхушке. Также обвязывают хрупкие кустарники, чтобы их не повредило при снегопадах. В частности, так защищают новозеландский лен, олеандр, фейхоа, мирт, вереск, смолосемянник, драцену и фейхоа.

Агавы, саговники, кордилины, цитрусовые, и молодые пальмы на зиму «упаковывают» в каркасы. Это позволяет сохранить воздушную прослойку и избежать заломов от снега и ветра, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

