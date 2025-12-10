Реликтовый краснокнижный зимовник расцвел в Тисо-самшитовой роще в Сочи

Это редкое растение является ровесником мамонтов, занесено в Красную книгу Краснодарского края и Карачаево-Черкесии.

Сочные зеленые листья зимовника не вянут в холода. Цветы у этого зимнецветущего растения имеют цвет светлого лайма или молодой травы.

«Это растение — настоящий живой памятник, древний реликт, ровесник мамонтов. Пока все вокруг готовится к холодам, он только просыпается», — сообщает пресс-служба Кавказского заповедника в Telegram.

В пресс-службе Кавказского заповедника напомнили об административной ответственности и штрафе за сбор редких цветов. В зависимости от размера ущерба, нанесенного природе, ответственность может быть и уголовной. Также жителей и гостей Кубани призвали не покупать первоцветы, поддерживая этим браконьеров.

