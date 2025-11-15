Вековой ликвидамбр рухнул в дендрарии нацпарка Сочи

Один из старейших и величественных гигантов упал в ночь на 14 ноября. Возраст ликвидамбра смолоносного — около 130 лет.

Росло дерево в начале исторической аллеи XIX века. Изначально она вела к центральной, позже — к верхней части Дендрария, когда тот был единым пространством, неразделенным Курортным проспектом.

Специалисты заключили, что падение ликвидамбра спровоцировала гниль, которая ослабила внешне здоровое растение изнутри. Также повлиял и сильный шторм в городе-курорте.

Могучее дерево упало достаточно аккуратно и не задело знаменитую скульптуру «Мальчик на камне», которая была в зоне падения.

«Вывороченные корни обнажили «ленту времени» — исторические слои дорожных покрытий разных лет, сменявших друг друга по мере развития Дендрария. Это стало его последним рассказом об истории этого места», — сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Упавшее дерево привлекло внимание посетителей — они начали фотографироваться на фоне лежащего ликвидамбра. Однако гостей парка просят соблюдать осторожность во время прогулок, особенно при сильном ветре и объявлении штормовых предупреждений.

«Эта ситуация — серьезное напоминание о том, что природа непредсказуема. Даже самые крепкие на вид деревья могут быть уязвимы перед стихией», — добавили в нацпарке.

Высота упавшего дерева достигала 33 м, а обхват ствола 223 см. Древесину исполина направят в деревообрабатывающий цех нацпарка. Возможно, ее направят на изготовление сувениров.

Ликвидамбр смолоносный, также известный как амбровое дерево, является реликтовым древесным видом, естественный ареал которого расположен в Северной Америке. Дерево формирует строгую пирамидальную крону, особую ценность представляет его осенняя окраска, когда листва приобретает интенсивные багряные, пурпурные и золотистые оттенки.

Видовое название отражает способность растения выделять ароматическую смолу — стиракс, что следует из сочетания латинских слов «liquidus» (жидкий) и «ambar» (амбра). Данное вещество на протяжении столетий сохраняет свою значимость для парфюмерной и фармацевтической отраслей. Возрастная аллея ликвидамбра в Дендрарии считается одной из старейших в регионе. Продолжительность жизни вида в естественных условиях достигает 400 лет, в культуре — до 200 лет.

