Сезон цветения начался у кедра гималайского в нацпарке Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sezon-tsveteniya-nachalsya-u-kedra-gimalajskogo-v-natsparke-sochi
Сезон цветения начался у кедра гималайского в нацпарке Сочи
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

В национальном парке курорта облака желтой пыльцы легко разносятся ветром. Цветные пятна видны на асфальте, машинах, листьях вечнозеленых растений.

Кедры гималайские растут в Сочи повсеместно. Они чем-то похожи на ели.

«У кедров гималайских появились маленькие мужские шишечки. Словно свечки расположены на побегах кедра. В это время начинается пыление шишками, пыльца очень аллергенная», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Пыление кедра по времени растянуто. Так как деревья начинают цветение не одновременно. Аллергологи советуют чувствительным людям к цветению кедра умываться и мыть руки чаще, а также обязательно обращаться к врачу при необходимости.

Читайте также: сибирский кедр выращивают в питомнике в Белореченске.

