Сезон цветения начался у кедра гималайского в нацпарке Сочи

В национальном парке курорта облака желтой пыльцы легко разносятся ветром. Цветные пятна видны на асфальте, машинах, листьях вечнозеленых растений.

Кедры гималайские растут в Сочи повсеместно. Они чем-то похожи на ели.

«У кедров гималайских появились маленькие мужские шишечки. Словно свечки расположены на побегах кедра. В это время начинается пыление шишками, пыльца очень аллергенная», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Пыление кедра по времени растянуто. Так как деревья начинают цветение не одновременно. Аллергологи советуют чувствительным людям к цветению кедра умываться и мыть руки чаще, а также обязательно обращаться к врачу при необходимости.

