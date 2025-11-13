Сибирский кедр выращивают в питомнике в Белореченске

Это единственное на Кубани предприятие, которое в больших объемах выращивает кедры. Владельцы переехали из Сибири, привезли с собой 200 саженцев, а сейчас своих покупателей ждут уже несколько тысяч деревьев.

Супруги Куриленко 11 лет назад переехали на Кубань из Красноярского края, привезли саженцы и связали с ними жизнь. Сейчас в вечнозеленых активах питомника — более 2 тыс. саженцев. Мечта Андрея — из сибирских семян вырастить по-настоящему кубанский кедр.

«Хотелось бы, чтобы это был адаптированный саженец, который здесь может жить, расти и радовать кубанцев», — делится владелец питомника растений Андрей Куриленко.

Любой из этих кедров можно купить и украсить им свой дом к Новому году. В питомнике также занимаются японским искусством придания хвойным формы — ниваки.

«Это ниваки из крымской сосны. На ветках разложена лигатура из бамбуковых опор, она задает форму лап. Суть этого искусства — эстетика оголенного ствола, растрескавшаяся кора. Примерно за семь лет дерево будет выглядеть как естественно состарившееся 150-летнее», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Майкл Шнырев.

Для массового потребителя в питомнике также найдутся привычные взгляду зеленые украшения.

«В питомнике выращивают топиарные формы, они станут украшением любого сада. Здесь есть как классические — спирали, помпоны, так и экспериментальные, например, девушка в платье и даже балерина из туи», — говорит корреспондент.

Наибольшей популярностью пользуются ели. В этом году самую ходовую хвою можно купить за 5 тыс. рублей.

«Продаем до самого Нового года. Последняя покупка у нас даже однажды была 31 декабря в 21:00. Разбирают все сразу, разбирают много. В основном около 200 деревьев у нас всегда в наличии. Стараемся выкопать, подготовить, упаковать, чтобы сразу уже люди подъехали, забрали, погрузили, все удобно», — говорит владелица питомника растений Оксана Куриленко.

Сейчас в питомнике в Белореченске — несколько десятков тысяч хвойных, готовых к продаже.

