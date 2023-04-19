Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Высшее образование в России разделят на три ступени

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vysshee-obrazovanie-v-rossii-razdelyat-na-tri-stupeni
Высшее образование в России разделят на три ступени
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом говорится в презентации, которую показал глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Согласно слайдам презентации Минобрнауки, высшее образование в стране разделят на три ступени: базовое (срок обучения от 4-6 лет), специализированное (срок обучения 1-2 года), и аспирантуру.

Базовая ступень высшего образования будет соответствовать специалитету или бакалавриату. Он необходим для практической и междисциплинарной подготовки кадров.

Специализированное высшее образование будут получать в формате магистратуры, ассистентуры-стажировки или ординатуры. Получить его смогут только те, кто прошел базовую ступень.

Аспирантуры выделили в отдельный образовательный уровень для подготовки научных и научно-практических кадров. Стать аспирантом можно будет после получение базового высшего образования, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах.

Статьи
Можно ли помочь наркоману? Симптомы ломки
Можно ли помочь наркоману? Симптомы ломки
Соблюдайте 7 правил доктора Мясникова, чтобы спать как младенец
Соблюдайте 7 правил доктора Мясникова, чтобы спать как младенец
Что делать, если сгорел на солнце?
Что делать, если сгорел на солнце?
Сериал «Король и Шут»: за дружбу и музыку прощаешь огрехи в сюжете
Сериал «Король и Шут»: за дружбу и музыку прощаешь огрехи в сюжете
Роскомнадзор утвердил: каковы критерии оценки ЛГБТ-пропаганды?
Роскомнадзор утвердил: каковы критерии оценки ЛГБТ-пропаганды?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
  2. Фура с лопнувшим колесом протаранила легковушку на трассе в Динском районе
  3. На Кубани полицейские остановили «Газель», перевозившую 23 пассажиров на табуретках
  4. Пять лет условно за хищение 6 млрд рублей дал суд экс-руководителю краснодарского банка «Крыловский»
  5. Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
  6. Фермеры не смогли обжаловать решение суда об изъятии чайных плантаций в Сочи в пользу РФ
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях