Высшее образование в России разделят на три ступени
Об этом говорится в презентации, которую показал глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Согласно слайдам презентации Минобрнауки, высшее образование в стране разделят на три ступени: базовое (срок обучения от 4-6 лет), специализированное (срок обучения 1-2 года), и аспирантуру.
Базовая ступень высшего образования будет соответствовать специалитету или бакалавриату. Он необходим для практической и междисциплинарной подготовки кадров.
Специализированное высшее образование будут получать в формате магистратуры, ассистентуры-стажировки или ординатуры. Получить его смогут только те, кто прошел базовую ступень.
Аспирантуры выделили в отдельный образовательный уровень для подготовки научных и научно-практических кадров. Стать аспирантом можно будет после получение базового высшего образования, сообщает РИА «Новости».
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