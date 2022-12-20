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Снежные сугробы в горах Красной Поляны выросли до 127 см

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vysota-snezhnyh-sugrobov-v-gorah-krasnoj-polyany-prevysila-1-2-metra
Снежные сугробы в горах Красной Поляны выросли до 127 см
Фото t.me/rosakhutoralerts

Горнолыжные курорты Сочи готовятся к старту туристического сезона. Погода создает комфортные условия для любителей лыж и сноубордов.

По данным на 9:00 20 декабря, на Розе Пик (высота 2 тыс. 320 м) высота снега достигла 127 см, за ночь выпало еще 7 см снега. Температура воздуха — -7 °C. Ветер 9 м/с, порывы до 12 м/с.

На высоте 1,6 тыс. м ясно, -2 °C, ветер 1 м/с. В Горной олимпийской деревне на высоте 1,1 тыс. м — -2 °C, ветер 2 м/с.

«Сегодня ясно и морозно! Одевайтесь теплее при подъеме на Роза Пик», — говорится в Telegram-канале «Роза Хутор Live».

Читайте также: на «Розе Хутор» зимний горнолыжный сезон планируют начать 23 декабря. Точная дата открытия зависит от погодных условий — прежде всего, наличия стабильного снежного покрова.

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