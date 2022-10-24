На «Розе Хутор» зимний горнолыжный сезон планируют начать 23 декабря

Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Точная дата открытия зависит от погодных условий — прежде всего, наличия стабильного снежного покрова.

Курорт предлагает наиболее широкую в России сеть трасс общей протяженностью более 105 км и 32 подъемника. Для лыжников и сноубордистов подготовят 52 трассы, два сноупарка и учебные склоны.

«В новом сезоне будут расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга: «Горизонт» (выше 1600 м над уровнем моря), пересечение трасс «Лабиринт» и «Тритон» (ниже 1600), «Тритон» (ниже 1600) и «Каскад» (ниже 1600)» — сообщили в пресс-службе курорта.

Уже началась продажа сезонных и многодневных ски-пассов на новый зимний сезон. Для отдыхающих с детьми будут работать детские горнолыжные кемпы и развлекательные клубы. Продолжат функционировать круглогодичные аттракционы — родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе «стеклянный». С 1 декабря в Ледовом дворце курорта откроется каток.

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