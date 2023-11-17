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Высота снежного покрова в горах Сочи достигла 35 см

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vysota-snezhnogo-pokrova-v-gorah-sochi-dostigla-35-sm
Высота снежного покрова в горах Сочи достигла 35 см
Скриншот с камер "Роза Хутор"

Последние дни в горах Красной Поляны на высоте более 2 тыс. метров шел сильный снег.

По данным на утро 17 ноября, высота снежного покрова на высоте 2,3 тыс. метров достигла 30-35 см. Температура воздуха на такой высоте -4 °C, видимость всего 100 метров. В горах Красной Поляны продолжает идти слабый снег.

На высоте около 1,5 тыс. метров снежного покрова уже нет, но температура воздуха сохраняется на минусовых отметках. На высоте 1 тыс. метров температура воздуха +3 °C, сообщает Telegram-канал «Роза Хутор Live».

Читайте также: в Сочи 17 ноября восстановили работу канатных дорог и маршрутов, закрытых из-за непогоды.

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