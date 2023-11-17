В Сочи восстановили работу канатных дорог и маршрутов, закрытых из-за непогоды

Утром 16 ноября на курорте испортилась погода: пошли сильные дожди, а в горах начался снег.

Из-за этого на горных курортах Красной Поляны ограничили работу ряда объектов. Курорт «Красная Поляна» ограничил работу канатных дорог № 10, 12 и 13, а курорт «Роза Хутор» закрыл пешие маршруты: тропа Йети, Озерный траверс и тропу Здоровья.

Утром 17 ноября погода в горах Красной Поляны заметно улучшилась. Канатные дороги и туристические маршруты возобновили работу в обычном режиме.

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