Высота снежного покрова в горах Сочи достигла 15 см

Последние двое суток в горах Красной Поляны шла снежная метель. Из-за мороза выпавший снег не растаял.

По данным на 9:00 11 октября, высота снежного покрова в горах выше 2 тыс. метров достигла 13-15 см. Температура воздуха -3 °C, сообщает Telegram-канал «Роза Хутор Live».

На горнолыжных курортах Красной Поляны работают все канатные дороги. Часть пешеходных маршрутов закрыта.

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