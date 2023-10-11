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Высота снежного покрова в горах Сочи достигла 15 см

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vysota-snezhnogo-pokrova-v-gorah-sochi-dostigla-15-sm
Высота снежного покрова в горах Сочи достигла 15 см
Скриншот видео с камер курорта "Роза Хутор"

Последние двое суток в горах Красной Поляны шла снежная метель. Из-за мороза выпавший снег не растаял.

По данным на 9:00 11 октября, высота снежного покрова в горах выше 2 тыс. метров достигла 13-15 см. Температура воздуха -3 °C, сообщает Telegram-канал «Роза Хутор Live».

На горнолыжных курортах Красной Поляны работают все канатные дороги. Часть пешеходных маршрутов закрыта.

Читайте также: погода в Краснодарском крае начнет улучшаться с 11 октября. В ближайшие сутки регион покинет ненастный циклон. На смену ему придет обширная зона повышенного атмосферного давления, которая принесет на Кубань сухую и малооблачную погоду.

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