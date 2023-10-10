Погода в Краснодарском крае начнет улучшаться с 11 октября
Общество
10.10.2023 17:32
В ближайшие сутки регион покинет ненастный циклон. На смену ему придет обширная зона повышенного атмосферного давления, которая принесет на Кубань сухую и малооблачную погоду.
«Начиная с 11 октября погодные условия над территорией Кубани начнут улучшаться», — говорится в сообщении Краснодарского ЦГМС.
К концу недели температура воздуха как в дневные, так и в ночные часы заметно повысится. При этом в ночь на 11 октября в Краснодарском крае местами пройдут дожди. В южных районах возможны ливни, в горах и предгорьях — с мокрым снегом. С 11 октября до конца недели существенных осадков в регионе не ожидается.
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