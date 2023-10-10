Погода в Краснодарском крае начнет улучшаться с 11 октября

В ближайшие сутки регион покинет ненастный циклон. На смену ему придет обширная зона повышенного атмосферного давления, которая принесет на Кубань сухую и малооблачную погоду.

«Начиная с 11 октября погодные условия над территорией Кубани начнут улучшаться», — говорится в сообщении Краснодарского ЦГМС.

К концу недели температура воздуха как в дневные, так и в ночные часы заметно повысится. При этом в ночь на 11 октября в Краснодарском крае местами пройдут дожди. В южных районах возможны ливни, в горах и предгорьях — с мокрым снегом. С 11 октября до конца недели существенных осадков в регионе не ожидается.

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