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Высокую пожароопасность 4 класса объявили в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vysokuyu-pozharoopasnost-4-klassa-obyavili-v-krasnodarskom-krae
Высокую пожароопасность 4 класса объявили в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Высокая пожароопасность ожидается 19–20 июля в южной части и центральных районах края.

Спасатели просят не разводить костры вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер можно только на открытой площадке. После использования огонь нужно потушить — залить водой или засыпать землей.

Если заметили начинающийся пожар в лесу, нужно сразу сообщить об этом по телефону 101 и выйти из опасной зоны на дорогу или к ближайшему водоему, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае до 27 июля запретили разводить костры и пользоваться мангалами в лесах.

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