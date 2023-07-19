Высокую пожароопасность 4 класса объявили в Краснодарском крае

Высокая пожароопасность ожидается 19–20 июля в южной части и центральных районах края.

Спасатели просят не разводить костры вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер можно только на открытой площадке. После использования огонь нужно потушить — залить водой или засыпать землей.

Если заметили начинающийся пожар в лесу, нужно сразу сообщить об этом по телефону 101 и выйти из опасной зоны на дорогу или к ближайшему водоему, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

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