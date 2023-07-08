В Краснодарском крае до 27 июля запретили разводить костры и пользоваться мангалами в лесах

Об этом говорится в приказе министерства природных ресурсов региона, размещенном 7 июля на сайте администрации края.

По данным документа, с 7 по 27 июля включительно в регионе введены ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. На землях лесного фонда запрещается разводить костры, пользоваться мангалами, жаровнями, примусами, а также сжигать мусор.

Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами. На въездах в лес поставят пункты контроля. На границах территории лесного фонда установят таблички с предупредительной информацией. Также усилят контроль за ситуацией с лесными пожарами.

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