Высокоскоростной интернет провели в поселок Лесничество недалеко от Абрау-Дюрсо

Населенный пункт выбрали в ходе голосования по программе «Устранение цифрового неравенства». Свои голоса за Лесничество отдали 1,8 тыс. человек.

Земельный участок для размещения базовой станции долго не могли выбрать из-за особенностей рельефа. Бесперебойную связь и интернет обеспечили этим летом.

Зимой в населенном пункте проживают около 100 –150 человек, среди которых и большое количество молодежи. В высокий сезон сюда активно приезжают туристы, несмотря на отдаленность от моря. Благодаря подключению к интернету можно повысить привлекательность поселка для отдыхающих, например, разместить в цифровом формате информацию об интересных местах, локальных достопримечательностях, развлечениях, экскурсиях и отелях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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