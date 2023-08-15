До 10 сентября продлили онлайн-голосование за доступ к интернету в малых населенных пунктах России

Онлайн-голосование по программе «Устранение цифрового неравенства» завершится в один день с голосованием по почте по инициативе Минцифры РФ.

«Кубань входит в число самых активных регионов в онлайн-голосовании. Меньше чем за месяц порядка 16 тыс. человек отдали свои голоса за населенные пункты, в которых доступ к интернету появится в приоритетном порядке. Это сейчас одно из важнейших направлений в сфере развития инфраструктуры связи. Жители малых населенных пунктов должны получить равную возможность с жителями городов в пользовании цифровыми государственными сервисами», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

К мобильному интернету в регионе в следующем году подключат 17 населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек. Выбирать будут среди хуторов, деревень и сел, которые не нарушат условия участия и наберут наивысшее количество голосов. Сейчас больше всего заявок в Краснодарском крае набрал хутор Аргатов Усть-Лабинского района.

До 10 сентября продолжается на Госуслугах и по почте. Видеоинструкцию по голосованию на портале Госуслуг можно посмотреть по ссылке. Чтобы проголосовать по почте, нужно отправить письмо на адрес Минцифры: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. В письме нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт. Подписать письмо могут сразу несколько человек — учтут голос каждого, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пока больше всего голосов отдали за хутор Аргатов в Усть-Лабинском районе — около 1,5 тыс. В лидерах также село Верхнее Учдере в Сочи — более 600 голосов и поселок железнодорожной станции Васюринская — 550. Общее число голосов на едином портале проекта за неделю выросло почти в 2,5 раза.