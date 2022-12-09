Высокоскоростной интернет подключат еще в 24 населенных пунктах Краснодарского края

Эту работу в регионе выполнят в 2023 году в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

По итогам голосования по подключению малочисленных населенных пунктов Краснодарский край занял второе место в рейтинге наиболее активных регионов. Голосование провели на портале «Госуслуг». В нем приняли участие 25,5 тыс. человек.

«По итогам голосования Минцифры России определят 24 населенных пункта, которые будут подключены к интернету и связи в 2023 году. Список будет проверен и опубликован на сайте «Госуслуг». Соответствующая работа продолжится», — рассказал глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

В рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» к 2030 году все станицы, хутора и поселки с населением от 100 до 500 человек должны обеспечить высокоскоростным интернетом. Населенные пункты, где интернет проведут в первую очередь, определяют в ходе голосования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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