«Падает интернет»: эксперт объяснил, как часто надо менять Wi-Fi-роутер

Все технические устройства устаревают, и роутеры — не исключение. Как скоро Wi-Fi-роутер потребуется заменить — зависит, в том числе, от цены прибора.

Как изменились Wi-Fi-роутеры за 25 лет и как часто нужно менять современные приборы, рассказал руководитель направления Wi-Fi интернет-провайдера «Дом.ру» Вячеслав Бурхайло.

По мнению эксперта, дешевые модели стоимостью до 2 тыс. рублей потребуют замены уже через 1-2 года. Роутеры от 6 тыс. рублей могут продержаться до 10 лет.

« Это связано с обновлением «железа», то есть процессоров и модулей памяти. А также с обновлением «софта», то есть с выходом новых стандартов передачи информации по воздуху. Новые стандарты особенно важны, потому что они позволяют получать и передавать большее количество информации в единицу времени», — сказал Бурхайло.

По словам эксперта, с каждым годом скорость передачи данных резко возрастает.

«Есть яркий пример того, как роутеры становятся лучше со временем. Существует набор стандартов IEEE 802.11, которые описывают и регламентируют работу в беспроводных сетях, первый из них появился в 1997 году. Максимальная скорость на первых устройствах с таким стандартом была до 2 Мбит в секунду. Сегодня, спустя 25 лет, мы видим внедрение стандарта Wi-Fi 7 (802.11be, — ред.), который обеспечивает передачу информации со скоростью до 30 Гбит в секунду. Это в 15 тыс. раз быстрее, чем было 25 лет назад», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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