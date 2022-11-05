Специалист рассказал, как в холода пользоваться смартфоном на улице

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Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков рассказал влиянии низких температур на гаджеты.

По словам Пермякова, при длительном использовании телефона на холоде в первую очередь портится аккумулятор.

«Его емкость снижается, и заряд держится меньше. Однако по мере отогревания емкость аккумулятора восстанавливается и изменения не будут заметны. При экстремально низких температурах (ниже -40 °С) может пострадать и дисплей, но это маловероятно», — рассказал специалист.

После того, как телефон попадет в тепло, главное не допустить появление конденсата, так как он негативно влияет на любые гаджеты, добавил Пермяков.

«Но это все случается при длительном воздействии холода, более 30 минут. Поэтому во избежание переохлаждения телефона его стоит носить под теплой одеждой и доставать на непродолжительное время», — цитирует эксперта RT.

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