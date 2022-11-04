Осторожно, кофеин: диетолог рассказал, сколько чая и кофе можно выпивать в день

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В холодную погоду потребление чая и кофе возрастает. О том, почему опасно перебарщивать с употреблением кофеиносодержащих напитков рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

Диетолог отметила, что норма кофеина — не более 400 мг в день. Любители кофе чаще рискуют ее превысить.

«В чашке кофе примерно 95 миллиграммов, в чае намного меньше кофеина: от 10 до 20 мг. Многое зависит от крепости напитка и размера чашки, но в любом случае, выпивая чай, сложнее превысить норму», — сказала Нефедова.

Диетолог рассказала, что злоупотребление кофеином способно вызвать проблемы с давлением, бессонницу и изжогу.

«Количество кофеина важно для людей, которые к нему чувствительны. Выпивая много кофе или чая, они могут ощущать усиление сердцебиения. Это важно и для тех, кто страдает гипертонией, потому что кофеин может приводить к повышению давления. Беременным не стоит выпивать больше одной чашки кофе в день. На избыточное количество кофеина могут реагировать также люди с изжогой. Кроме того, при избыточном количестве кофеина в рационе могут быть проблемы со сном, нервозность», — сказала врач.

Альтернативой черному чаю и кофе, по ее словам, могут стать ромашковый или мятный чай.

«Это безобидные травяные напитки, в которые всегда можно добавить яблоко и корицу, чтобы сделать их интереснее», — цитирует Нефедову радио Sputnik.

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