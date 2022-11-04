Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Осторожно, кофеин: диетолог рассказал, сколько чая и кофе можно выпивать в день

Общество
04.11.2022 17:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/ostorozhno-kofein-dietolog-rasskazal-skolko-chaya-i-kofe-mozhno-vypivat-v-den
Осторожно, кофеин: диетолог рассказал, сколько чая и кофе можно выпивать в день
кофе

В холодную погоду потребление чая и кофе возрастает. О том, почему опасно перебарщивать с употреблением кофеиносодержащих напитков рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

Диетолог отметила, что норма кофеина — не более 400 мг в день. Любители кофе чаще рискуют ее превысить.

«В чашке кофе примерно 95 миллиграммов, в чае намного меньше кофеина: от 10 до 20 мг. Многое зависит от крепости напитка и размера чашки, но в любом случае, выпивая чай, сложнее превысить норму», — сказала Нефедова.

Диетолог рассказала, что злоупотребление кофеином способно вызвать проблемы с давлением, бессонницу и изжогу.

«Количество кофеина важно для людей, которые к нему чувствительны. Выпивая много кофе или чая, они могут ощущать усиление сердцебиения. Это важно и для тех, кто страдает гипертонией, потому что кофеин может приводить к повышению давления. Беременным не стоит выпивать больше одной чашки кофе в день. На избыточное количество кофеина могут реагировать также люди с изжогой. Кроме того, при избыточном количестве кофеина в рационе могут быть проблемы со сном, нервозность», — сказала врач.

Альтернативой черному чаю и кофе, по ее словам, могут стать ромашковый или мятный чай.

«Это безобидные травяные напитки, в которые всегда можно добавить яблоко и корицу, чтобы сделать их интереснее», — цитирует Нефедову радио Sputnik.

Читайте также: аллерголог рассказал, можно ли есть продукты, если срезать плесень.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Перед матчем ФК «Сочи» со «Спартаком» на стадионе «Фишт» выступит «Дискотека Авария»
Перед матчем ФК «Сочи» со «Спартаком» на стадионе «Фишт» выступит «Дискотека Авария»
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Росприроднадзор: выброшенные дельфинарием в Крыму афалины чипированы
Росприроднадзор: выброшенные дельфинарием в Крыму афалины чипированы
В Крыму пытаются спасти 4 погибающих в море дельфинов, которых выбросил хозяин дельфинария
В Крыму пытаются спасти 4 погибающих в море дельфинов, которых выбросил хозяин дельфинария
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал МФЦ из-за забытой сумки
  3. В Сочи самолет вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Пять спектаклей Краснодарских театров вошли в лонг-лист премии «Золотая маска»
  6. «Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 18 ноября
Прямой эфир
Мы в соцсетях