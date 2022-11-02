Аллерголог рассказал, можно ли есть продукты, если срезать плесень
Заплесневевшая еда опасна для здоровья и способна спровоцировать тяжелое заболевание печени. О том, можно ли избежать последствий, срезав с продукта плесень, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Врач подчеркнул, что плесень выделяет микотоксины, которые пропитывают продукт. От них не поможет избавиться даже термическая обработка.
«Продукты, в которых начинает размножаться любая плесень, становятся источниками микотоксинов, в том числе афлатоксинов (одни из наиболее ядовитых микотоксинов, — ред.). То есть плесень выделяет токсины, которые пропитывают продукт. Микотоксины практически не разлагаются при термической обработке — варка, жарка от них не избавляет», — сказал Болибок.
Отравление — не самое тяжелое последствие, которое могут вызвать токсины плесени. Афлатоксины, по словам врача, способны вызвать тяжелое заболевание печени, первичный рак. Это заболевание в настоящее время очень плохо лечится, оно смертельно.
Врач отметил, что значительное количество афлатоксинов накапливается в зерновых и бобовых культурах. Заметив плесень на горохе, фасоли, арахисе, кофе и какао, продукт необходимо уничтожить.
Плесень можно срезать, но от токсинов это не избавит, уверен врач.
«Чаще всего, наверное, мы сталкиваемся с плесенью на хлебе. Если заплесневел какой-то кусок, по сути весь батон достаточно быстро становится токсичным для человека, его лучше выбросить. Если начинает плесневеть, например, виноград, обычно это затрагивает сразу несколько ягод, и достаточно сложно разобраться, какая ягода затронута плесенью, а какая — нет. Тем более ягоды соединены между собой на ветке черенками, поэтому лучше выбросить всю виноградную кисть. Персики достаточно часто плесневеют. Естественно, надо выбросить тот продукт, который заплесневел, и посмотреть, нет ли следов плесени на продуктах, которые находились рядом», — цитирует Болибока радио Sputnik.
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