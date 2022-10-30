Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Природные антидепрессанты: нутрициолог назвала способствующие успокоению продукты

Общество
30.10.2022 09:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/prirodnye-antidepressanty-nutritsiolog-nazvala-sposobstvuyushhie-uspokoeniyu-produkty
Природные антидепрессанты: нутрициолог назвала способствующие успокоению продукты
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Чтобы справляться со стрессом, специалисты советуют добавлять в рацион продукты, способствующие выработке серотонина.

По словам нутрициолога Елены Свиридовой, шоколад повышает уровень серотонина, улучшает работу мозга и помогает справиться с беспокойством. При этом пользу приносит не только горький, но и молочный шоколад.

«Однако важно помнить, что это очень калорийный продукт, поэтому злоупотреблять им не стоит», — отметила она.

Также специалист рекомендовала пить ромашковый чай. Это растение может снижать симптомы депрессии и помогать при тревожных расстройствах. Не стоит забывать и о зеленом чае. В нем содержатся антиоксиданты и аминокислоты, укрепляющие здоровье мозга. Снижается тревожность, усиливается выработка дофамина и серотонина.

Бананы, по словам специалиста, содержат аминокислоты, способствующие выработке серотонина. Авокадо — обладает антистрессовым воздействием. Кроме того, в период стресса можно есть орехи, поскольку в них содержатся магний, цинк, витамины группы В и кислоты омега-3, помогающие перенапряженному организму прийти в себя.

«Наполненные клетчаткой и витаминами ягоды отлично подойдут в качестве здорового перекуса, нормализуют пищеварение и сдержат скачки сахара», — цитирует Свиридову RT.

Читайте также: диетолог рассказала, чем опасна тыква.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодаре в ДТП около «Авроры» погибли 2 человека
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях