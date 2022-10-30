Природные антидепрессанты: нутрициолог назвала способствующие успокоению продукты

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Чтобы справляться со стрессом, специалисты советуют добавлять в рацион продукты, способствующие выработке серотонина.

По словам нутрициолога Елены Свиридовой, шоколад повышает уровень серотонина, улучшает работу мозга и помогает справиться с беспокойством. При этом пользу приносит не только горький, но и молочный шоколад.

«Однако важно помнить, что это очень калорийный продукт, поэтому злоупотреблять им не стоит», — отметила она.

Также специалист рекомендовала пить ромашковый чай. Это растение может снижать симптомы депрессии и помогать при тревожных расстройствах. Не стоит забывать и о зеленом чае. В нем содержатся антиоксиданты и аминокислоты, укрепляющие здоровье мозга. Снижается тревожность, усиливается выработка дофамина и серотонина.

Бананы, по словам специалиста, содержат аминокислоты, способствующие выработке серотонина. Авокадо — обладает антистрессовым воздействием. Кроме того, в период стресса можно есть орехи, поскольку в них содержатся магний, цинк, витамины группы В и кислоты омега-3, помогающие перенапряженному организму прийти в себя.

«Наполненные клетчаткой и витаминами ягоды отлично подойдут в качестве здорового перекуса, нормализуют пищеварение и сдержат скачки сахара», — цитирует Свиридову RT.

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