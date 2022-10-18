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Диетолог рассказала, чем опасна тыква

Общество
18.10.2022 10:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-rasskazala-chem-opasna-tykva
Диетолог рассказала, чем опасна тыква
Фото unsplash.com

Тыква способствует детоксикации организма, в ней много каротиноидов, полезных для глаз и кожи, а ее семечки обладают противогельминтными свойствами. Однако далеко не всем можно есть тыкву каждый день.

О том, кому стоит отказаться от блюд из тыквы, рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова.

«Воздерживаться от тыквы стоит при обострении желудочно-кишечных заболеваний. При остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также при отравлениях. Как правило, в этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи. В них содержится грубая клетчатка, которая может, проходя по желудочно-кишечному тракту. Сделать, так скажем, пилинг слизистой оболочки. Ободрать слизистую, которая и так воспалена, и тем самым ухудшить состояние пациента», — сказала Перевалова.

Также диетолог отметила, что тыква имеет желчегонный эффект и ее не стоит есть людям со слабым кишечником.

«Налегать на тыкву не стоит тем, у кого слабый кишечник, поскольку это может привести к диарее. Люди, у которых есть проблемы с желчевыделением, могут отреагировать таким же образом, потому что тыква имеет желчегонный эффект. А вот людям, у которых бывают запоры, наоборот, надо тыкву есть, чтобы улучшить моторную функцию кишечника», — сказала врач.

Диетолог уточнила, что оптимальная порция тыквы — 200 — 300 г в сутки, сообщает радио Sputnik.

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