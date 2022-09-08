Диетолог рассказала, какие продукты помогут защитить организм от инфекций осенью
Укрепить свой иммунитет во время сезонных инфекций осенью можно с помощью природных антибиотиков, уверена врач-диетолог Татьяна Залетова.
«Природные антибиотики можно использовать в качестве профилактических средств. Самым известным из них является чеснок: всем в детстве говорили, что его надо есть. Исследования показали, что чеснок действительно может активировать нашу иммунную систему и усилить ее возможности в борьбе с вирусами», — рассказала Залетова.
Диетолог отметила, что к таким природным антибиотикам также относится базилик. По ее словам, это растение имеет бактерицидные и дезинфицирующие свойства. При употреблении в пищу, он поможет иммунитету защититься от простуды и гриппа, а также пищевых инфекций.
Врач подчеркнула, что при простуде и гриппе базилик с чесноком не смогут полноценно заменить лекарства, сообщает радио Sputnik.
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