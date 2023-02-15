Высокомобильного робота-дезинфектора создали разработали в России
Робота-дезинфектора, использующего генератор озона, представил студенческий стартап из Уфимского государственного нефтяного технического университета.
Робот распыляет озон вверх под углом, что позволяет продезинфицировать труднодоступные места. Озон способен уничтожить до 100% всех патогенов. К ним относятся вирусы, в том числе штаммы гриппа, бактерии и плесневые грибы.
Сообщается, что аппарат размером с домашнюю кошку оснащен камерой, средством связи, датчиками и бесконтактной зарядкой. Робот способен преодолевать препятствия высотой до 5 см и реагирует на присутствие человека. «Заметив» человека в зоне обработки, робот прекращает обработку и подает сигнал тревоги. После завершения обработки помещения робот сам оценивает концентрацию озона.
Аппарат можно использовать для дезинфекции школьных классов и обработки точек общепита. В дальнейшем размер устройства может быть увеличен для обработки больших помещений. Первую партию устройств разработчики рассчитывают выпустить к концу года. Цена такого прибора, по предварительным оценкам, не будет превышать 150 тыс. рублей, сообщает RT.
Читайте также: антиковидную дверную ручку с ультрафиолетом создали в РФ.
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75