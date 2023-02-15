Высокомобильного робота-дезинфектора создали разработали в России

Робота-дезинфектора, использующего генератор озона, представил студенческий стартап из Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Робот распыляет озон вверх под углом, что позволяет продезинфицировать труднодоступные места. Озон способен уничтожить до 100% всех патогенов. К ним относятся вирусы, в том числе штаммы гриппа, бактерии и плесневые грибы.

Сообщается, что аппарат размером с домашнюю кошку оснащен камерой, средством связи, датчиками и бесконтактной зарядкой. Робот способен преодолевать препятствия высотой до 5 см и реагирует на присутствие человека. «Заметив» человека в зоне обработки, робот прекращает обработку и подает сигнал тревоги. После завершения обработки помещения робот сам оценивает концентрацию озона.

Аппарат можно использовать для дезинфекции школьных классов и обработки точек общепита. В дальнейшем размер устройства может быть увеличен для обработки больших помещений. Первую партию устройств разработчики рассчитывают выпустить к концу года. Цена такого прибора, по предварительным оценкам, не будет превышать 150 тыс. рублей, сообщает RT.

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