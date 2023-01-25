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Антиковидную дверную ручку с ультрафиолетом создали в РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/antikovidnuyu-dvernuyu-ruchku-s-ultrafioletom-sozdali-v-rf
Антиковидную дверную ручку с ультрафиолетом создали в РФ
Фото pxhere.com

Дверную ручку со встроенным источником ультрафиолета разработали в Российском университете дружбы народов.

Уникальная конструкция антиковидной дверной ручки включает в себя источник ультрафиолета C. Он обеззараживает поверхность ручки и уничтожает 96% вирусов и бактерий за 2,5–3 секунды. Источник находится в трубке из закаленного стекла. Сверху и снизу расположены металлические колпачки с датчиками движения и аккумуляторами.

Такая ручка может использоваться в больницах, школах, общепите. Бактерицидная лампа рассчитана на 10 тыс. часов (порядка 400 дней), при этом ее легко заменить.

Идея проекта родилась в период пандемии, когда исследования показали, что дверная ручка является источником вируса. Команда университета работала над решением на акселераторе федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

«Ориентировочная цена одной ручки составит 5 тыс. рублей, и помимо нее команда занимается разработкой решения для межкомнатных дверей. В планах — получить необходимую сертификацию в патентных бюро и бюро сертификаций в рамках ЕАЭС», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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