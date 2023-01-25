Антиковидную дверную ручку с ультрафиолетом создали в РФ
Дверную ручку со встроенным источником ультрафиолета разработали в Российском университете дружбы народов.
Уникальная конструкция антиковидной дверной ручки включает в себя источник ультрафиолета C. Он обеззараживает поверхность ручки и уничтожает 96% вирусов и бактерий за 2,5–3 секунды. Источник находится в трубке из закаленного стекла. Сверху и снизу расположены металлические колпачки с датчиками движения и аккумуляторами.
Такая ручка может использоваться в больницах, школах, общепите. Бактерицидная лампа рассчитана на 10 тыс. часов (порядка 400 дней), при этом ее легко заменить.
Идея проекта родилась в период пандемии, когда исследования показали, что дверная ручка является источником вируса. Команда университета работала над решением на акселераторе федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».
«Ориентировочная цена одной ручки составит 5 тыс. рублей, и помимо нее команда занимается разработкой решения для межкомнатных дверей. В планах — получить необходимую сертификацию в патентных бюро и бюро сертификаций в рамках ЕАЭС», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Национальной технологической инициативы (НТИ).
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