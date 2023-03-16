Высокие ожидания: жители Краснодара рассказали, какую зарплату считают идеальной
Общество
16.03.2023 13:46
По данным исследования, средний размер идеальной зарплаты для жителя Краснодара составляет 140 тыс. рублей.
При этом отмечается, что мужчины хотят получать 155 тыс. рублей, запросы женщин скромнее — 138 тыс. рублей.
На вопрос, в каком формате предпочли бы работать, 53% опрошенных назвали гибридный. То есть частично из дома и частично из офиса. При этом 15% респондентов считают идеальным местом работы собственный бизнес, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
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