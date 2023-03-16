Высокие ожидания: жители Краснодара рассказали, какую зарплату считают идеальной

По данным исследования, средний размер идеальной зарплаты для жителя Краснодара составляет 140 тыс. рублей.

При этом отмечается, что мужчины хотят получать 155 тыс. рублей, запросы женщин скромнее — 138 тыс. рублей.

На вопрос, в каком формате предпочли бы работать, 53% опрошенных назвали гибридный. То есть частично из дома и частично из офиса. При этом 15% респондентов считают идеальным местом работы собственный бизнес, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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